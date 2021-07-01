Tekirdağ’da 545 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 545 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Malkara ilçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda, 545 litre el yapımı rakı ve rakı yapımında kullanılan düzenekler bulunarak, ele geçirildi. Konuyla ilgili adres sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.