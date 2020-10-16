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Tekirdağ’da 500 litre kaçak içki ele geçirildi
TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞİLİSİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 500 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYA İLİŞKİN 1 KİŞİ YAKALANDI.
Asayiş 16.10.2020, 18:45
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Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Ekiplerce Marmaraereğilisi ilçesinde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu adrese yönelik düzenlenen operasyonda 500 litre izinsiz üretilen sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
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