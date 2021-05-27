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Tekirdağ’da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin bahçesinde 100 kökten oluşan yaklaşık 500 kapsül haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 27.05.2021, 12:06
Tekirdağ’da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin bahçesinde 100 kökten oluşan yaklaşık 500 kapsül haşhaş bitkisi ele geçirildi.

KOM Şube ekipleri ile Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde alınan ihbar üzerine, R.Ş. isimli şahsın Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan ikametinin bahçesine izinsiz olarak 100 kökten oluşan yaklaşık 500 kapsül haşhaş bitkisi ektiğini tespit etti. Yapılan operasyon ile haşhaş bitkileri imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili soruşturma işlemlerine başlandı.
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