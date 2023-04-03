Tekirdağ’da 50 dairelik korku binasının etrafı betonla kapatıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır terk edilip harabeye dönen 5 katlı 50 dairelik korku binası, mahalleliyi tedirgin etmesi üzerine etrafı betonla kapatıldı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır kendi haline terk edilen 5 katlı bina, mahalleliyi tedirgin ediyordu. 16 Mart 2023 tarihinde İhlas Haber Ajansı Çerkezköy Muhabiri tarafından ‘Korku binası, kaygıyla yaşıyorlar’ başlığı ile yapılan haberin ardından harekete geçen belediye yetkilileri, iddiaya göre uyuşturucu ve alkol bağımlılarının mesken edindiği binanın dört bir yanını betonla kapatarak, önlem aldı. Mahalleli, binanın etrafının tuğla ile örülüp betonla kapatılmasının ardından rahat bir nefes aldı. Öte yandan binanın arkasında yer alan kuyu da kapatıldı.

Vatandaşlar binanın etrafının kapandığından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Çok güzel oldu gelen giden yok. Kavga yapıyorlardı. Dövüş yapıyorlardı. Her gün rahatsız oluyorduk” dediler.