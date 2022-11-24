Tekirdağ’da 48 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince dolu ve boş olmak üzere toplamda 48 bin makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çerkezköy ilçesinde 5607 SKM suçu çerçevesine bandrolsüz tütün ve içi tütün ile doldurulmuş makaron olduğu tespit edilen 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 30 bin adet boş makaron, 17 bin 940 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.