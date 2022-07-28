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Tekirdağ’da 40 dekar tarla yandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü. Ekiplerin müdahale ettiği yangında 40 dekar tarla yanarken soğutma çalışmaları başladı.

Asayiş 28.07.2022, 17:51
Tekirdağ’da 40 dekar tarla yandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü. Ekiplerin müdahale ettiği yangında 40 dekar tarla yanarken soğutma çalışmaları başladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Hastane Bayırı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde Osman Kahraman’a ait tarlada başlayan yangında, tarla içerisinde bağlı saman balyaları tutuştu. Yanan saman balyalarını söndürmekte zorluk çeken itfaiye ekipleri seferber oldu. Çiftçiler traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, iki itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Yangın rüzgârın etkisiyle yayılırken, toplamda yaklaşık 40 dekar alan küle döndü. Soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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