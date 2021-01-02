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Tekirdağ’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Tekirdağ il genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 02.01.2021, 14:29
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Tekirdağ il genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Süleymanpaşa, ve Kapaklı ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olaya ilişkin Ş.T., B.G., R.D. ve A.Ç. yakalandı.
Bir kişi daha yakalandı
Kapaklı’da da düzenlenen operasyonda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 480 lira ele geçirilerek, S.K. isimli şahıs yakalandı.Yakalanan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K., Ş.T., R.D. ve A.Ç. tutuklanırken, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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