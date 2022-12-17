Tekirdağ’da 4 kişi hırsızlıktan tutuklandı

Tekirdağ’da çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçelerde hırsızlık ihbarlarının artması üzerine geniş çaplı araştırma başlattı.

Muratlı ilçesi Müsellim Mahalle muhtarlığından bilgisayar, Süleymanpaşa ilçesi Husunlu Mahallesinde kahvehaneden televizyon, Velimeşe Mahallesi’nde iş yerinden kablo çalındığı ihbarları doğrultusunda harekete eden jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu malzemeleri çalan kişilerin E.B, T.Y, B.P. ve Ş.Ç. olduğu belirlendi. Operasyon sonucu şüpheliler gözaltına alınarak sorgulamaya alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.