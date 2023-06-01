Tekirdağ’da 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

TEKİRDAĞ'IN ÇORLU İLÇESİNDE JANDARMANIN OPERASYONUNDA 384 KÖK HAŞHAŞ BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 01.06.2023, 12:24
Tekirdağ’da 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarmanın operasyonunda 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada ekipler, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi’nde yaşayan 2 kişinin evinde haşhaş ektiğini belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 384 kök haşhaş ele geçirildi. Her iki şüphelide gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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