banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Tekirdağ’da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Asayiş 12.08.2022, 09:56
Tekirdağ’da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, C.A. (36) sevk ve idaresindeki 59 KF 260 plakalı hafif ticari araç, 3 yaşındaki M.Ç.B.’ye çarptı. Başından yaralanan çocuk önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne, buradaki müdahalesinin ardından ise ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza mahalline intikal eden polis ekipleri ise, kazaya dair inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu