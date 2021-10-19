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Tekirdağ’da 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş 19.10.2021, 15:34
Tekirdağ’da 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, çevresinde "Dadaş" lakabıyla tanınan Ş.Ö’nün İstanbul’dan getirdiği uyuşturucuyu Tekirdağ’da "torbacı" diye tabir edilen kişilere satacağı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda ekipler takibe aldıkları aracı durdurarak arama çalışması yaptı. Aramalarda, şeffaf naylon içinde 102 gram metamfetamin, kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve ucunda bilye olan 6 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili araçtaki İ.Ç., Ö.Ş. ve Ş.Ö. gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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