Tekirdağ’da 3 bin 800 makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 3 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu Araçta yapılan aramada, bin 600 adet içi dolu makaron, 2 bin 200 adet bandrolü kesilmiş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı.