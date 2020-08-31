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Tekirdağ’da 26 avcı denetlendi
TEKİRDAĞ’DA AV KORUMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 26 AVCI DENETLENDİ.
Asayiş 31.08.2020, 10:32
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Tekirdağ’da av koruma faaliyetleri kapsamında 26 avcı denetlendi.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kollama ekibi usülsüz avcılığa geçit vermiyor. Av koruma ve kollama ekiplerince yapılan uygulamalarda, bölgede 26 avcı denetlendi. Denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadı.
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