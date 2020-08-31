Tekirdağ’da 26 avcı denetlendi

Tekirdağ’da av koruma faaliyetleri kapsamında 26 avcı denetlendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kollama ekibi usülsüz avcılığa geçit vermiyor. Av koruma ve kollama ekiplerince yapılan uygulamalarda, bölgede 26 avcı denetlendi. Denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadı.