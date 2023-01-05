Tekirdağ’da 255 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 255 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi’nde K.B. isimli şahsın, ikametinde izinsiz şarap imal ederek satış yaptığı duyumu jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, satışa hazır bidonlara ve şişelere doldurulmuş vaziyette 255 sahte alkol ele geçirildi.