Tekirdağ’da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde ikamet eden O.Ç., isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ederek ikametine ve iş yerine gelen şahıslara satış yaptığına dair duyum alınması üzerine İl Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şahsın ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 1 kilo 400 gram bonzai, 550 gam toz esrar, 20 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi, uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile çeşitli muhteviyatta aparat ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli O.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.