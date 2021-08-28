Tekirdağ’da 1’i bekçi 2 kişi yaralandı

Tekirdağ’da bir bekçi, “Burada alkol almayın” diye uyardığı gençler tarafından bıçaklandı. Olayda 1’i bekçi olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde devriye atan bekçi ekipleri düğünden çıkan bazı gençleri alkol almamaları yönünde uyardı. R.Y. adlı bekçi bacağından bıçaklanarak yaralandı. E.M. isimli genç de kavgada yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan bekçi R.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.M. adlı gencin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yaralı E.M. dahil T.H., A.A., R.Z., İ.Ç., S.Ş., S.Ş. ve T.Ş. adlı toplam 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Emniyet konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.