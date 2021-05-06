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Tekirdağ’da 17 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 17 bin 500 adet sentetik ecza hap ve 12 gram bonzai ele geçirilirken, konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 06.05.2021, 10:46
Tekirdağ’da 17 bin 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 17 bin 500 adet sentetik ecza hap ve 12 gram bonzai ele geçirilirken, konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada, 17 bin 500 adet sentetik ecza hap ve 12,5 gram bonzai ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan K.T. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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