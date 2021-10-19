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Tekirdağ’da 13 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 19.10.2021, 15:59
Tekirdağ’da 13 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Bahçelievler Mahallesi İstanbul Bulvarı’ndaki TOKİ Polis Uygulama Noktası’nda, İstanbul’dan kent merkezine gelen otomobili durdurarak, arama yaptı.

Arama ve kontrollerde otomobildeki yabancı uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, araç sürücüsü yabancı uyruklu C.Y. gözaltına alındı. Aynı noktada S.N.B. isimli şahsın kullandığı başka bir otomobili de ybancı uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü S.N.B’nin de emniyetteki işlemleri sürüyor. Göçmenler ise Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

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