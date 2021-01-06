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Tekirdağ’da 12 yaşındaki çocuğun üzerinden tabanca çıktı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Yunus timlerince yapılan denetimlerde 12 yaşındaki çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Asayiş 06.01.2021, 10:59
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Yunus timlerince yapılan denetimlerde 12 yaşındaki çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Yunus timlerince Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 12 yaşındaki bir çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili çocuk Çocuk Şube’ye teslim edilirken, soruşturma başlatıldı.
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