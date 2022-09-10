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Tekirdağ’da 110 kovanlık arıcılık tesisi kül oldu
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir arıcılık ve bal üretimi tesisinde çıkan yangında 110 kovan ve arı ıslah malzemeleri kül oldu.
Asayiş 10.09.2022, 15:42
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir arıcılık ve bal üretimi tesisinde çıkan yangında 110 kovan ve arı ıslah malzemeleri kül oldu.
Kapaklı Kazak Gölü mevkiinde bir arazide yangın çıktı. Yangında arazinin büyük bir bölümü yanarken, arazide arıcılık ve bal üretimi yapan Cem İşbilir’e ait 110 kovan adeta kül oldu. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan kovanların birileri tarafından yakıldığı mı yoksa doğal bir yangına mı kurban gittiği ise henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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