Tekirdağ’da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan risk analizi çalışmaları sonucu İstanbul’dan Tekirdağ güzergahını kullanarak göçmen kaçakçılığı yapan bir araç tespit edildi. Söz konusu araç, TOKİ uygulama noktasında durdurularak kontrol edildiğinde, araç içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç şoförü yabancı uyruklu M.A. ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.