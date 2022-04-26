Tekirdağ’da 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’da tütün satan işletmelerde yapılan arama sonucunda onlarca kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’ndeki bir işletmede arama yapan jandarma ekipleri, 30 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, bandrolsüz halde 20 bin adet boş makaron, 100 kilo kaçak tütün, 2 adet imalat makinesi ve 1 adet terziye el koydu. Konuyla ilgili F.F. ve H.F. adlı iki kişi hakkında idari işlem başlatıldı.