Tekirdağ’da 1 yılda meydana gelen kazalarda 54 kişi öldü

Tekirdağ’da 2021 yılında meydana gelen 2 bin 545 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 54 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 633 kişi yaralandı. Bu verilerle Tekirdağ Türkiye ortalamasında 23. sırada yer aldı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden açıklanan verilere göre, Türkiye’de karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak açıklandı.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6’sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4’ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Ölümlü yaralanmalı trafik kazası en çok 22 bin 295 kaza ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 12 bin 550 kaza ile Ankara, 11 bin 364 kaza ile İzmir ve 8 bin 617 kaza ile Antalya izledi. 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasının en az gerçekleştiği il ise 136 kaza ile Ardahan oldu. Ardahan ilini 183 kaza ile Bayburt, 185 kaza ile Tunceli ve 295 kaza ile Hakkari illeri takip etti. Tekirdağ ise bu sıralamada 2 bin 545 ölümlü yaralanmalı kaza ile 23. sırada yer aldı.

Tekirdağ’daki kazalarda 54 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 633 kişi yaralandı

Türkiye’de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3’ü, yaralanmaların yüzde 72,0’ı yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7’si yaralanmaların ise yüzde 28,0’ı yerleşim yeri dışında oldu. Tekirdağ’da meydana gelen 2 bin 545 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda toplam 54 kişi ölürken bunların, 43’ü kaza yerinde, 11’i ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. 3 bin 633 kişi ise trafik kazası sonucunda yaralandı.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 47,6’sını sürücüler oluşturdu

2021 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 47,6’sı sürücü, yüzde 30,3’ü yolcu, yüzde 22,1’i ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,2’sinin erkek, yüzde 22,8’inin kadın, yaralananların ise yüzde 70,5’inin erkek, yüzde 29,5’inin kadın olduğu görüldü.