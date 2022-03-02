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Tekirdağ ve Kırklareli’de ’gıda’ yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı. Açıklanan listede Tekirdağ’ın bilindik markalarından Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 8 firma, yağdan köfteye, kıymadan peynire ve bala kadar birçok ürüne hile karıştırmışlar. Kırklareli’de ise hileli karışım yapan 3 firma bulunuyor.

Asayiş 02.03.2022, 15:17
Tekirdağ ve Kırklareli’de ’gıda’ yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı. Açıklanan listede Tekirdağ’ın bilindik markalarından Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 8 firma, yağdan köfteye, kıymadan peynire ve bala kadar birçok ürüne hile karıştırmışlar. Kırklareli’de ise hileli karışım yapan 3 firma bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerin ardından tespit edilen firmaları açıkladı. Ülke genelinde açıklanan listede Tekirdağ’ın bilindik firmalarından Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 8 firma yer aldı. Firmalar yağdan köfteye, kıymadan peynire ve bala kadar birçok ürüne hile karıştırmışlar. Kırklareli’deki denetimlerde ise hileli karışım yapan 3 firma bulunuyor.

Eski MÜSİAD Başkanı Abdurahman Kaan’a ait firma da listede

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde inek sütünün tespit edildiği tam yağlı keçi beyaz peynirlerin firması olan Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) önceki Başkanı Abdurahman Kaan’a ait olduğu öğrenildi. MÜSİAD’ın eski Başkanı Kaan’a ait firmanın tam yağlı keçi peynirinde 3 farklı tarihte yapılan denetimlerde inek sütü tespiti akıllarda soru işareti bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Tekirdağ ve Kırklareli’deki firmaların listesi ise şu şekilde:

“Kaanlar Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Malkara/Tekirdağ Kaanlar Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Beyaz Peyniri İnek Sütü Tespiti.

Kaplanoğlu Gıda Pazarlama Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti./ Cemaliye Mah. Sinan Dede Cad. No: 16/A Çorlu/Tekirdağ Çiftliket Dana Kasap Fermente Sucuk Kanatlı Eti, Deri Dokusu, Sakatat (Baş Eti) Tespiti.

Tamer Ülkü Gıda Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti./ Aydoğdu Mah. Nergis Sk. No:18/B Süleymanpaşa/Tekirdağ-Kasap Köfte (Dana Eti) Kanatlı Eti Tespiti.

Mülahim Yılmaz/Camiatik Mah. Ömer Kahraman Cad. No:3B Malkara/Tekirdağ Çiftliket Dana Kıyma Kanatlı Eti, Sakatat (Baş Eti, Dil, Böbrek) ve Deri Dokusu Tespiti.

Mülahim Yılmaz/Camiatik Mah. Ömer Kahraman Cad. No:3B Malkara/Tekirdağ Çiftliket Dana Kıyma Kanatlı Eti, Deri Dokusu ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti.

Mülahim Yılmaz/Camiatik Mah. Ömer Kahraman Cad. No:3B Malkara/Tekirdağ Çiftliket Dana Köfte Hamuru Kanatlı Eti ve Sakatat (Baş Eti) Tespiti.

Köfteci Ali Usta Gıda Et Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./Ertuğrul Mah. İskele Cad. No:24/A Süleymanpaşa/Tekirdağ Tekirdağ Köftesi Pişmiş (Dana Eti) Kanatlı Eti ve Deri Dokusu Tespiti.

Upfield Gıda Üretim A.Ş. (Ergene /Tekirdağ) Sana Tereyağ Aromalı Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, Ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti).

Upfield Gıda Üretim A.Ş. (Ergene /Tekirdağ Sana Tereyağ Aromalı Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, Ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti).

Tuna Gıda Pazarlama- Ferdi Tuna ( Şarköy/Tekirdağ) Tuna Zeytuna Oil Olive Natürel Sızma Zeytinyağı (Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu,, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)).

Veysel Karani Demir/ Süleymanpaşa/Tekirdağ - Süzme Bal C4 Şeker Oranı, ProteinHam Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz Oranı."

Kırklareli’den de 3 firma var

Kırklareli’de ürünlere hileli karışım firmalar ise şöyle:

“Han Gıda Üretim ve Pazarlama Korhan Öztürk Lüleburgaz/Kırklareli Hançay Harika İlk Hasat Siyah Çay 30gr Boya/Gıda Boyası Tespiti

İrem Hanım Çiftliği Tarım İşletmeleri A.Ş./ Demirköy/ Kırklareli İrem Hanımın Çiftliği Demirköy Petekli Çiçek Balı (400 gr) Prolin, Diastaz Sayısı, C4 Şeker Oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 değerleri arası fark, Fruktoz+Glukoz

SS Yıldırım Et Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Dere Mah. Lüleburgaz Cad. No:112 Pınarhisar/Kırklareli Lezzetlim Dana Kıyma Sakatat (Kalp) Tespiti

SS Yıldırım Et ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti./ Dere mah. Lüleburgaz Cad.No:112 Pınarhisar/Kırklareli Lezzetlim Dana Kıyma Dana Kıyma Tek Tırnaklı Eti Tespiti

SS Yıldırım Et ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti./ Dere Mah. Lüleburgaz Cad.No:112 Pınarhisar/KIRKLARELİ _ Dana Döner Tek Tırnaklı Eti Tespiti."

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