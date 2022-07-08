Tekirdağ ve İzmir’de dev operasyon: 4 milyonluk tütün malzemesi ele geçirildi

Tekirdağ ve İzmir’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen dev operasyonda piyasa değeri olan 4 milyon tütün malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene ilçeleri ve İzmir ilinde 19 ikamet ve 14 iş yeri olmak üzere toplam 33 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Dosya çerçevesinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 2 milyon 579 bin adet bandrolsüz boş makaron, 800 bin 486 adet içi doldurulmuş makaron, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı, 4 adet sigara dolum makinesi, 3 bin 813 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 140 bin 860 adet bandrollü boş makaron, 126 kilogram bandrollü paket tütün, 21 kilogram mükerrer bandrollü paket tütün, 16 adet manuel sigara dolum makinesi, 250 gram bandrolsüz nargile tütünü, 51 kilogram açık kıyılmış tütün, 17 adet elektronik sigara, 1 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği ve 50 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili 6 adet sigara imalathanesi deşifre edilip 20 şahıs yakalanarak, şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.