banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar

Tekirdağ TSO’daki photoshop dolandırıcılığı olayı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) çalışan bir personelin, iddiaya göre photoshop ile sahte belge hazırlayıp odayı zarara uğrattığı olayla ilgili kurumdan açıklama yapıldı.

Asayiş 01.10.2021, 18:15
Tekirdağ TSO’daki photoshop dolandırıcılığı olayı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) çalışan bir personelin, iddiaya göre photoshop ile sahte belge hazırlayıp odayı zarara uğrattığı olayla ilgili kurumdan açıklama yapıldı.

Tekirdağ Ticaret Odası’nda çalışan bir personelin, photoshop ile sahte belge hazırlayıp, belge karşılığında gelen paraları kendi hesabına aktardığı iddiasıyla ilgili TSO Başkanı Cengiz Günay açıklama yaptı. Günay açıklamasında, “Dört-beş aydır takip ediyorduk. Delil ve evraklara ulaştık. Gerekli araştırmaları yaptık. Kendisi itirafta bulundu. Dosyayı hazırladık teslim ettik” dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P