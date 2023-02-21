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Tekirdağ sahilinde "caretta caretta" ölüsü bulundu
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde "caretta caretta" ölüsü bulundu.
Asayiş 21.02.2023, 17:14
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde "caretta caretta" ölüsü bulundu.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik’te sahile vuran bir caretta caretta olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile belediye veteriner hekimi kısa sürede bölgeye gitti. Gerekli incelemeler sonrasında öldüğü belirlenen caretta caretta toprağa gömüldü.