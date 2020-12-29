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Tekirdağ polisinden yılbaşı öncesi ‘sahte içki’ operasyonu
Tekirdağ’da bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 500 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Asayiş 29.12.2020, 15:48
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Tekirdağ’da bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 500 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yılbaşı öncesi teyakkuza geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki satışına göz açtırmıyor. Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir eve operasyon gerçekleştiren polis, evin çatı katında galonlar içerisinde ev yapımı rakı ele geçirdi.Operasyonda 6 galon içerisinde toplam 500 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet av tüfeği, bir miktar fişek, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı silah ve silaha ait 20 adet mermiye el konuldu. Olayla ilgili L.K. adlı bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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