Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde, binlerce hap ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 29 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya savaş açtı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli adreslerde arama yapılırken, operasyonda şüpheli bazı araçlarda da durdurularak uyuşturucu arama köpeği ‘Larissa’ ile araçların içeri kontrol edildi.

Operasyonda, 9 bin 51 adet ecza hap, 6 kilo 364 gram (92) esrar-skunk, 3 kilo 96 gram (67) fişek bonzai,634,64 gram (318) fişek eroin,258,53 gr (89) fişek metamfetamin ve farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler ile 3 adet av tüfeği, 3 adet tabanca 29 bin 590 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevki yapılan 29 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyetinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelede kararlılık mesajı verildi.