banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görev devir teslim töreni düzenlendi.

Asayiş 13.07.2021, 14:37
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişimi
banner502

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görev devir teslim töreni düzenlendi.

Yalova’dan gelen Tekirdağ’ın Yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık’ı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden Bosna Hersek’e atanan Mehmet Erduğan karşıladı. Emniyete giriş yapan Yeni Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tek tek tanıştı.

Daha sonra makama geçen iki emniyet müdürü görev devir teslimi yaptı.
Yorumlar (0)
banner501