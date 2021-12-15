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Tekerlekli sandalyeye mahkum edilen Sabiha’nın davasında gerekçeli karar

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya kurşun yağdıran Samet Mutlu’nun iki ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanığın erkeklik gururu rencide olduğu iddiasıyla aracından silah aldığına dair sözlerine itibar edilmediği aktarıldı.

Asayiş 15.12.2021, 13:39
Tekerlekli sandalyeye mahkum edilen Sabiha’nın davasında gerekçeli karar

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya kurşun yağdıran Samet Mutlu’nun iki ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanığın erkeklik gururu rencide olduğu iddiasıyla aracından silah aldığına dair sözlerine itibar edilmediği aktarıldı.

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu’nun ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçlarından 17 yıl 1 aya mahkum edildiği davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 sayfalık gerekçeli kararında, sanık Mutlu’nun eşini vurduktan sonra karakola giderek teslim olduğu ve ifadesinde Sabiha Mutlu’nun kendisine erkeklik gururunu rencide edici sözler söylediğini ve bu nedenle ateş ettiğini anlattığı aktarıldı. Sabiha Mutlu’nun tedavi görürken kolluk güçlerine verdiği ifadesine yer verilen kararda, olay günü kızının mahkeme kararı doğrultusunda baba Samet Mutlu’da olduğunu, saatinin geçmesine rağmen kızının geri getirilmediğini, kızını almaya gittiğini, bu esnada sanığın aşağıya inerek konuşmak istediğini ve kendisine tokat attığı, silahını çıkararak ateş ettiği ve çevredeki vatandaşların sanığı durdurmak için üzerine saksı attığını, sanığın ise havaya ateş ederek, ‘devlet benim, benim adım Samet, kimse bana bir şey yapamaz’ dediği ve insanlar olay yerine gelince kaçtığını ve kendisinin tahrik etmediğini söylediği belirtildi.

Sanığın savunmasına itibar edilmediği aktarıldı

Sabiha Mutlu’nun Adli Tıp Kurumu raporuna yer verilen gerekçeli kararda, yaralanmasının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu aktarıldı. Kararda, sanığın Sabiha Mutlu’ya yönelik olay öncesinde de yaralama eylemi bulunduğu ve bunların fotoğraflar ile mesaj kayıtlarından anlaşıldığı aktarıldı. Sanığın kolluk ile mahkemede alınan savunmalarında çelişkiler bulunduğunun anlatıldığı gerekçeli kararda, erkeklik gururu rencide olduğundan aracından silah almasını söylemesine karşın sözlerini ispatlar nitelikte bir tanık bulunmadığı ve müştekinin kendisini tahrik ettiğine dair savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

Hastaneye götürmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi

Kararda, sanık ile müştekinin konuşmasının sonrasında sanığın Sabiha Mutlu’ya tokat attığı, sonrasında silahını alarak önce havaya iki el ateş ettiği, sonrasında Sabiha Mutlu’nun önce ayaklarına iki el ateş ettiği, müştekinin yaralanarak yere düşmesi üzerine sanığın silahını bırakmadığı ve yerde olmasına rağmen ateş etmeye devam ettiği, katılanın ellerini yüzüne doğru tuttuğu ve bu esnada sağ elinden de yaralandığı, sanığın ise eylemini sonlandırmayarak öldürmeye yönelik hareket ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda, sanığın silahında yer alan tüm mermileri kullandıktan sonra olay yerinden hızlıca kaçtığı, çevreden saksı atılarak durdurulmaya çalışıldığı, sanığın eylemini gönüllü olarak değil, silahındaki mermilerin bitmesi nedeniyle sonlandırdığı kaydedildi. Sanığın telefonunu yanına almadığının belirtildiği gerekçeli kararda, karakola gidip ambulans çağrılmasını talep ettiğini söylese de doğrudan ambulans için yardım istememesinin ya da Sabiha Mutlu’yu öncelikle arabasıyla hastaneye götürebilecek iken olay yerinde bırakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Olayın geçmişi

Şişli’de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Kızını almak için Sabiha Mutlu’ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etmişti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığılmıştı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu’yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaralanmıştı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu’nun ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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