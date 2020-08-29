Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı
BURSA'YA ŞEHİR DIŞINDAN 3 KİLO METAMFETAMİN GETİREN BELDEN AŞAĞISI OLMAYAN TEKERLEKLİ SANDALYELİ UYUŞTURUCU SATICISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Bursa’ya şehir dışından 3 kilo metamfetamin getiren belden aşağısı olmayan tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.G. ve N.G.’nin il dışından Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şehrin giriş ve çıkışlarını ablukaya alan ekipler, E.G.G. ve N.G.’nin bulunduğu 34 AP 2462 plakalı otomobili takibe aldı. Şehir girişinde yapılan operasyonla otomobil durdurulurken E.G.G. ve N.G. gözaltına alındı.
Operasyonun ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları otomobilde garaja çekildi. Narkotik dedektör köpeğinin yaptığı aramalarda, otomobilin koltuğunun altına saklanmış şekilde 2 kilo 960 gram metamfetamin madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından E.G.G. ve N.G. adliyeye sevk edildi.
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı
Şüpheli otomobili durduran ekipler, E.G.G.’nin engelli olduğunu farketti. Belden aşağısı olmayan ve tekerlekli sandalyesiyle uyuşturucu ticareti yapan E.G.G.’yi görenler hayrete düştü.
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