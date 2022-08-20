banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.

Asayiş 20.08.2022, 15:01
Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Turhal karayolu hava limanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Duran D. (46) idaresindeki tırın dorsesinin tekeri seyir halinde iken patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte tırın dorsesinde yangın çıktı. O anlar ise devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tırda soğutma çalışması yaptı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu