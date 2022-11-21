Tekeri kopan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale’de tekeri kopan otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 71 AY 270 plakalı otomobilin sol arka tekerinin kopması neticesinde bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yolculardan Ülkü K., Kenan Y. ve Özge Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.