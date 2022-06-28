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Tekel büfe kurşunlandı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tekel büfe işletmesine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.

Asayiş 28.06.2022, 03:40
Tekel büfe kurşunlandı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tekel büfe işletmesine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi girişindeki tekel büfe işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre caddeye otomobille gelen kişiler tekel büfe işletmesine kurşun yağdırdı. Saldırganlar beyaz renkli otomobille olay yerinden kaçarken, büfe işletmecisi N.B. ile M.Ç. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saldırıda yaralana bir kişi ambulansla ilçedeki özel hastaneye diğeri ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ederken, polis ilçenin giriş ve çıkış noktalarına barikat kurarak silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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