Tekel bayisine müşteri gibi girip içkileri böyle çaldılar

Bursa’da bir tekel bayisine giren yabancı uyruklu 3 kişinin dolaptaki alkollü içecekleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay merkez ilçe Osmangazi’nde yaşandı. Dün akşam tekel bayisine alışveriş yapma bahanesiyle gelen 3 yabancı uyruklu şahıs, işletme sahibi Sedat Ayas’ı (50) sohbet ederek oyaladı. Daha sonra birkaç içki alıp giden 3 kişiden şüphelenen Ayas güvenlik kameralarını inceledi. Durumu fark eden Ayas polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler 1 kişinin Ayas’ı oyaladığını, diğer iki şahsın dolapta bulunan alkollü içecekleri çaldığını belirledi.

Durumu fark eden işletme sahibi Ayas, "3 yabancı uyruklu 15 ile 17 yaşlarında gençler geldiler. Alışveriş yapar gibi dağıldılar, biri beni oyalarken, diğerleri içkileri çalmış. İçeceklerin eksildiğini anladım. Kameraya bakınca olay ortaya çıktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.