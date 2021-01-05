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Tekel bayide zehir ticaretine polis ’dur’ dedi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tekel bayide uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Asayiş 05.01.2021, 20:13
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tekel bayide uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayide S.Ç. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, S.Ç. isimli tekel bayi sahibinin evinde ve tekel bayide yaptıkları aramada 1 kilo esrar maddesi, 1 adet ucu kesilmiş tüfek ve 20 adet fişek ele geçirdi.
Gözaltına alındıTekel bayide uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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