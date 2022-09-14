Tek tekerli tehlikeli şov
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker üzerinde metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere yol açtı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker üzerinde metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere yol açtı.
Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde seyir halinde olan bir motosikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Motosikletli, trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli şov, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Motosikletli, karayolunda akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırarak seyahat etti. Hız sınırlarını aşan sürücünün tehlikeli anları, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere yol açtı.
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|5
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|4
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|3
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|2
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|1
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|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
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|6
|14
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|6
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|4. Brighton
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|13
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|19. Nottingham Forest
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|O
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|5
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|5
|12
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