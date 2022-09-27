Tek teker giden motorcu tehlike saçtı, o anlar araç kamerasında

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tek teker giden motosiklet hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar ise bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kaskı ve plakası olmayan motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı. Tek teker olarak seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasınca kaydedildi.