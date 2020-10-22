Tek kollu sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
TEK KOLLU SÜRÜCÜ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 43 yıl önce av kazasında bir kolunu kaybeden sürücü Şakir Özen (63), traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Söke’ye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan İlkokulu yakınlarında Şakir Özen’in kullandığı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücü Şakir Özen, traktörün altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Özen’in hayatını kaybettiğini belirlerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
43 yıl önce kolunu kaybetmiş
43 yıl önce geçirdiği av kazasında tek kolunu kaybeden Şakir Özen bilardoya ve avcılık sporuna olan tutkusuyla tanınıyordu.
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