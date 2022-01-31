Son Dakika
Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı
Eskişehir’de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep oldu
Asayiş 31.01.2022, 14:28
Eskişehir’de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep oldu
Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesi’nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Evin bahçe kısmındaki kullanılmayan eşyalar yangının büyümesine sebep olurken, adreste 1 hafta öncesine kadar yaşayan bir kadının olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının bir süre önce bakım evine yerleştirildiği öğrenildi.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.