Tek katlı evde çıkan yangın bitiğindeki iki eve sıçradı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve sıçradı. Alev alev yanan evler cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 2020. Sokak’ta tek katlı bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikte bulunan iki eve daha sirayet ederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangın sebebiyle evlerde maddi hasar oluşurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.