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Tek katlı ev alev alev yandı
Zonguldak’ın Alaplı Kıran köyünde tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 13.06.2022, 13:55
Zonguldak’ın Alaplı Kıran köyünde tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Alaplı Kıran köyüne bağlı Kavukkavla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakibar Aydın’a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Alaplı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ev ve eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.