Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalnız yaşayan Behiye Cırık’ın evinden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, yaşlı kadını evden çıkarıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangın sonrası ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.