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Tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Kehler köyünde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kül oldu.

Asayiş 14.10.2021, 18:40
Tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Kehler köyünde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kül oldu.

Olay ilçeye bağlı Kehler köyü Bulamaç Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar Aşkın isimli vatandaşa ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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