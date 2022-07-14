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Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi.

Asayiş 14.07.2022, 12:09
Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi mevkiinde seyir halinde olan motosiklette eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, kameralara yansıdı. Seyir halinde olan motosiklette 9-10 yaşlarındaki çocuk eşyaların bağlı olduğu ipe tutunarak güvende kalmaya çalıştı. Emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsü ve çocuğun tehlikeli yolculuğunu gören sürücüler uyarılarda bulundu.

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