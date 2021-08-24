Tehlikeli madde taşıyan tankerin dosesi çıktı

Düzce(İHA) – Boludağı’nda İzmit’ten aldığı tehlikeli maddeyi taşıyan tankerin dorsesi çıkarak yola düştü. Dorsede açılan delikten zehirli ve tehlikeli metanol maddesi yola sızıntı yapınca dorseyi kurtarmaya gelen diğer tırın 2 sürücüsü canlarını tehlikeye atarak sızıntıyı önlemeye çalıştı. Kurtarma çalışması sırasında Boludağı’nda trafik 1 saat süreyle durduruldu.

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu Boludağı Bakacak Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmit’ten aldığı tehlikeli ve yanıcı metanol maddesini taşıyan Fikri T. idaresindeki 41 ABS 187 plakalı tanker, Ankara istikametine seyir halindeyken Boludağı Bakacak Mevkiinde çekici körüklerinin kırılması sonucu kurtulan dorse yola düştü. İçinde tehlikeli ve yanıcı madde bulunan dorsede delik açıldı. Metanol Maddesi yola dökülmeye başladı. Polis ekipleri karayolunda tedbir alarak trafiği 3 saat boyunca tek şeritten verdi. Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yanma ihtimaline karşı yola su tutarak metanol maddesini etkisiz hale getirmeye çalıştılar.

Olay yerine gelen diğer tırın 2 sürücüsü ise dorseyi kurtarma çalışması başlattı. Çalışma sırasında dorsedeki deliği kapatmak için canlarını hiçe sayan sürücüler, sızıntıyı önleyebilmek için yoğun çaba harcadılar. Ağaçtan yaptıkları tıkaçlarla dorsedeki deliği kapatan sürücüler, sızıntıyı keserek diğer çekiciye takılan dorseyi, yoldan kaldırıldı.

Dorsenin kurtarılması sırasında yaklaşık 1 saat Boludağı trafiğe kapatıldı. Dorsenin kaldırılmasıyla Boludağı yeniden trafiğe açıldı.