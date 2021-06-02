Teğmen Koçak’ın şehadet haberi memleketine ulaştı

Bitlis’te PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Baki Koçak’ın acı haberi memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki ailesine ulaştı.

Sarıkaya ilçesi Söylemez köyünde yaşayan Şevket Koçak ve Keziban Koçak çiftinin 4 çocuğundan biri olan Teğmen Baki Koçak (28), bugün sabah saatlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında yürütülmekte olan ’Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63’ operasyonu esnasında çıkan çatışmada şehit oldu.

Evli olduğu öğrenilen şehit Teğmen Baki Koçak için bugün saat 10.00’da Bitlis İl Jandarma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlenecek. Şehit Koçak bugün ikindi namazını müteakip memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Söylemez köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.