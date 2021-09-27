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Tefecilikten elde ettikleri paraları ziynet eşyasına çevirmişler

Mersin’de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahısların alacaklarını defterlere tek tek yazdığı, elde ettikleri paraları ziynet eşyasına çevirerek bir kasada sakladıkları ortaya çıktı.

Asayiş 27.09.2021, 14:14
Tefecilikten elde ettikleri paraları ziynet eşyasına çevirmişler

Mersin’de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahısların alacaklarını defterlere tek tek yazdığı, elde ettikleri paraları ziynet eşyasına çevirerek bir kasada sakladıkları ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 av tüfeği, 19 tüfek mermisi, 50 tabanca fişeği, 9 senet, 5 çek, sözleşmeler, 5 adet alacak verecek defteri, 50 bin lira ile bir kasada saklı 5 bilezik, 3 yüzük, 4 bileklik ve 1 kolye ele geçirildi. Şahısların alacaklarını tek tek not aldıkları ve tefecilikten elde ettikleri parayı ziynet eşyasına çevirdikleri ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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