Tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede tefecilik suçuyla ilgili çalışma başlattı. Soruşturmada, 1 şüpheli hakkında teknik takip de dahil olmak üzere detaylı bir çalışma sürdürüldü. Aylar süren teknik takip ve araştırmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.Ç. adlı şüphelinin ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Arama sonucunda 1 adet tabanca ve suça konu olduğu değerlendirilen evraka el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.